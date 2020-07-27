沉潛5個月 前立委呂孫綾重返政壇擔任蔡英文特助

民進黨前立委呂孫綾自今年1月底卸任立委後沉潛五個月，7月中獲民進黨主席蔡英文邀請擔任特助一職，未來每周都將陪伴主席列席中常會或中執會，日前民進黨全國黨代表大會進行黨務改選，呂孫綾也當起工作人員。對於新工作，呂孫綾坦言自己仍在學習中，未來她會擔任主席分身到地方上多交朋友，希望開拓更多支持者，「過去長期受民進黨栽培，現在有機會也希望能為黨付出。」

呂孫綾透露，今年立委選舉失利後，她大多時間在專心寫博士論文，許多地方的陳情她也還是會處理，「就算不當立委了，但這些鄉親是看著我長大的長輩和朋友，能幫忙就多幫忙。」她也說，不少人看她的臉書仍有更新，總是猜測她是否要挑戰2022年議員選舉，但她真的沒想法，也沒想那麼多，只是希望多幫忙而已。

直到今年7月初，呂孫綾的學長、總統府副秘書長李俊俋向兼任黨主席的蔡總統提到呂孫綾，蔡總統便馬上說，「那到主席室來好了」，隨後呂孫綾接到民進黨秘書長林錫耀電話，詢問是否願意擔任特助，呂孫綾一口答應，隨即有了新的挑戰和舞台。

呂孫綾自2016年擔任立委以來，就不斷成為話題，當時不到28歲選上立委，進入立院之後又被分到國防及外交委員會，她的質詢經常成為焦點，讓她壓力極大。原本就不擅言詞的她，面對網路上的攻擊其實很沮喪，但經過四年立委歷練，她的心理素質也變得強壯，她透露，她的父親、新北市前市議員呂子昌經常都會跟她說：「人家是看得起妳才要討論妳」，漸漸地，她學會自嘲，現在能以正面的心態看待網友對自己的批評。

今年立委選舉失利，呂孫綾很快地轉換心情，難過幾天之後，外界看到的她依然開朗。她說，她會繼續處理選民服務，不管是過去遺留下來或新問題，她都樂意為鄉親服務，很多人放大她的一舉一動，認為她做事就是另有所圖，但她真的只想交朋友而已，無論以後還要不要選，她的服務都會一樣，不會變質。