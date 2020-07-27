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監察院批未辦聽證疏忽怠職 中選會回應了

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

監察院今天說，中選會對黃士修提議「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案，沒有開聽證會、釐清理由書各項爭點，即草率通過公投案決議，疏忽怠職，要求中選會檢討改進。中選會回應，予以尊重，也會依法函復說明。

監察院指出，政府將耗資10億元、投入22萬人力辦理公投，但中選會未召開聽證會，去年3月19日就認定此案符合公投法。監察院內政及族群、財政及經濟、教育及文化委員會聯席會議，7月21日通過監察委員田秋堇、趙永清、楊芳玲調查報告，函請行政院參考並轉請中選會檢討改進。

中選會副主委陳朝建回應，中選會自受理全國性公投案以來，僅有領銜人宋雲飛與黃士修先後所提公投案名稱及性質相似，中選會委員會審議時，考量宋雲飛領銜提出的公投案既已舉行聽證，並經補正釐清相關爭點，補正後的主文與黃案所提主文，只有一字一標點符號之差。

中選會指出，過往宋雲飛案經補正後既已合於下一階段戶所查對要件，則黃案主文意旨與其既無差異，自無為相異處理之必要。因此委員會依法決議黃案無須再辦理聽證會。

陳朝建說，有關全國性公投提案的審議，中選會是依法審議，至監察院另對於本案提出調查報告，除予以尊重，中選會也會依法函復說明，其餘並無評論。針對監委調查報告如其另提公投法的修法建議，他們也會提交中選會委員會議報告及決定。

中選會 公投 監察院

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