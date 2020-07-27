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影／林為洲：廢考、監憲政機關有共識 綠批別打假球　

聯合報 / 記者顏凱勗潘姣琪張鳳儀黃靖雯／台北即時報導
立法院國民黨團今天（27日）召開黨團大會，黨團總召林為洲會前受訪。記者顏凱勗／攝影
立法院國民黨團今天（27日）召開黨團大會，黨團總召林為洲會前受訪。記者顏凱勗／攝影

立法院國民黨團今天（27日）召開黨團大會，針對廢考、監案的立場凝聚共識。黨團總召林為洲會前受訪時表示，對於考試院、監察院作為憲政機構的廢除，大家比較有共識，但是考試權、監察權如何分配重整，可能有不同版本。

對於外傳國民黨內有討論到國會實施「兩院制」，林為洲表示，也是一種做法，但另一種做法是不用擴大原來的立法院，而是把職權分回行政院跟立法院，今天開始會鼓勵委員針對職權分派的做法提出建議。

民進黨立委陳亭妃批評國民黨又再搞假議題，從一開始堅持廢除考、監兩院，到後來黨團不提案改由立委提案，根本在打假球，因為說服不了黨內的五權分立派，現在又改成所謂的上下兩院，陳亭妃要國民黨面對問題別再打假球，不然會遭台灣人民唾棄。

國民黨 立法院 陳亭妃

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