高市綠營議員黃明太退出黨團 無法認同「打假球」

高雄市議會預計31日補選議長，一度登記參選卻又被黨中央勸退的民進黨高市議員黃明太不滿黨團運作沒有自主性，宣布退出黨團運作。黃明太語帶委屈說，原本有意直接退出民進黨，後來考量選民請託決定暫時留下來，現在起退出黨團運作，但議長票還是會投給民進黨。

高雄市議會前議長許崑源去世，高市議會因此面臨議長改選。民進黨原本有黃明太、鄭光峰二位議員登記參選，月初民進黨中央黨部秘書長林錫耀南下高雄協調，兩人宣布一起退選，最後改由張勝富對決國民黨曾麗燕。

補選日逼近，在沉澱多日後，黃明太透過臉書發表退出民進黨黨團運作聲明。黃明太說，為給黨中央留面子，所以沒在第一時間退出黨團，當初黨內沒人要選，他個人原本沒有參選意願，是在黨內同仁推薦與連署下登記參選，不料後來另一人登記參選，而且不斷有人以「資歷過淺」來勸退，自己今年已經60歲，社會資歷豐富，選舉是看實力與能力，這個理由無法說服他。

黃明太說，民進黨團八成出席議員的決議還不被認同，黨團根本也沒有自主性，民主是採多數決，怎可以「投票會破壞團結，改用協調方式決定人選」，黨團都只是在「打假球」與派系運作，一點意義也沒有。黃強調，他個人對於黨團很失望，決心要退出，等待黨團可以自主運作再加入。