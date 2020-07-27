最新民調／贊成和反對廢監院五五波 國民黨開完會無共識

國民黨立院黨團今上午舉行黨團大會討論修憲議題，針對外界關心的廢考監議題無共識，尚未定調是否廢考監。不過，黨中央拿出的最新民調數據顯示，民眾贊成（34.7%）與反對（36.8% ）廢監察院比例為「五五波」；在國民黨支持者的部分則是態度分歧，但贊成廢除者態度強烈，支持者傾向廢監院的有46.1%，反對的則有34％。

相較於國民黨5月26日所做的民調結果，當時贊成與反對廢監察院的比例為22%與57%，與這次五五波的結果差距不小。民調分析，兩次民調出現差距與幾個因素有關，包含兩次民調中間經歷台東縣前縣長黃健庭被提名副院長事件、監委提名名單爭議與6月29日國民黨立委占領議場。

民調結果也顯示，國民黨支持者對於監院酬庸、打手的厭惡，更甚於對於五權憲法的堅持，但國民黨支持者認為應該保留監院的比例也不在少數 。