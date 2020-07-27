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監院：中選會草率決議核四啟封商轉公投案 未提糾正

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
記者陳熙文／攝影
記者陳熙文／攝影

針對中選會對「核四啟封商轉發電」公投提案，未辦理聽證會，即通過公投案決議，監察院通過，由監委田秋堇、趙永清、楊芳玲所提的調查報告，要求行政院及中選會檢討改進。楊芳玲並表示，呼籲中選會修正公投法第十條，規定所有公投提案都應辦理聽證。

中選會針對領銜人黃士修所提「您是否同意核四啟封商轉發電?」公投案，於去年3月19日經委員會議認定合於公民投票法規定，將於2021年公投日舉行公投。

監委田秋堇、趙永清及楊芳玲今舉行記者會表示，日前接獲陳情，指中選會因2018年領銜人宋雲飛之提案主文「您是否同意：核四啟用商轉發電?」與黃士修提案主文僅有一字一標點之差，即以宋案已開過聽證為由，決議本次不再召開聽證，然而經調查後發現兩案理由書大相徑庭，且諸多內容不符合事實，認為中選會未辦理聽證即草率決議。

三位監委立案調查，歷時一年多，調查報告於7月21日提經監察院內政及族群、財政及經濟、教育及文化委員會聯席會議審議通過，除函請行政院參考並轉請中選會檢討改進外，亦請行政院轉請經濟部、原能會、台電公司參考辦理。

監院調查報告認為，黃士修領銜所提「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案，性質上屬於重大政策的複決，但核四啟封興建完工後，不一定能商轉發電，需待原能會確定符合安全管制、審核同意，發給運轉執照後，才能啟動「商轉發電」，亦屬重大政策的創制，該公投案實質上包含二個政策事項，依公投法規定，不得合併為一案辦理公投。

調查報告並指出，現階段公投案將二個政策事項併為一案公投，其中即包含核四廠興建完工後之「核能安全認定」，但核安不可用公投決定，牴觸到核子反應器設施管制法第6條第1項強制規定。

調查報告也認為，重大政策創制案到底有沒有違反現行法律強制規定，導致權責機關無法實現該公投案內容，應列為聽證議題予以釐清，但本公投案，中選會竟在通過公投案「成立」決議後，才行文相關機關，如今經濟部已回函中選會，指出該理由書多處與事實不符，該部已評估核四重啟並不可行。

此外，原能會官方網站公開資訊更顯示，核四1號機系統功能試驗尚未完成，核四2號機更未進入測試階段，可見公投案理由書所稱「核四已通過系統試運轉測試」，顯然並非事實。

調查報告批評，中選會既未主動上網搜尋瞭解，更未事先函請經濟部、原能會等權責機關查復說明，致中選會委員於資訊不足或錯誤資訊下，並未要求提案人補正或依公投法第10條舉行聽證會，即對該公投案做成決議。

趙永清批評，黃士修所提公投案是「亡國滅種」的提案，嚴重誤導民意，中選會卻未盡到把關之責。田秋堇則表示，原來監委之間也討論要提出糾正，但中選會依法，沒有硬性規定一定要舉行聽證會，最後並未提出糾正。

楊芳玲則對中選會提出呼籲，希望他們針對公投法第十條提出修正草案，未來公投提案一律舉行聽證會，並盼中選會在公投提案的「形式審查」和「實質審查」之間拿捏平衡，任一極端都不合理。

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