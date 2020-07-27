黃明太退出民進黨團 總召韓賜村：重大決策仍邀參與

高雄市議會將在本周五補選議長，由國民黨曾麗燕與民進黨張勝富對決。一度表態要爭取代表綠營出征的市議員黃明太被勸退後，在臉書宣布退出民進黨團運作。民進黨團總召韓賜村對黃的決定感到惋惜，但強調未來重大決策仍會邀黃商議。

黃明太對黨團運作有微詞，他上周六在臉書宣布退出民進黨團運作，他說，他經營公司時，帶領幹部會希望他們保有自己的主張及創意；他以新人之姿進入議會民進黨團，1年多來向前輩學習很多，但對於黨團無法自主相對絕望，幾經思考覺得失去意義，決定退出黨團運作，但仍然會民進黨同志站在一個陣線。

對此，民進黨團總召韓賜村受訪說，他已與黃明太多次見面挽留，但從商的黃明太重視誠信，可能覺得公開說出的話難以收回，沒能慰留成功。

他說，能理解黃明太從登記到被黨中央勸退的感受，黃明太雖是議會新人，但社會歷練豐富，也是得體、應對好的議員，退出黨團運作，相當可惜。雖然黃明太退出黨團，但仍是民進黨議員，未來黨內重大決策，還是一定會邀黃明太參與。

高雄市議會目前有65位議員，國民黨團32人（含1席無黨）、民進黨團26人（含1席台聯）、無黨團結聯盟4人、時代力量2人、另有無黨籍議員1人，第一輪投票須過半33票，才能拿下議長。