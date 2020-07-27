紓困3.0千億填舊坑 藍：毫無超前佈署

「都說是超前佈署，怎麼紓困3.0中有1235億預算是編給前面不夠用的方案？」國民黨27日召開記者會，藍委林為洲直批連紓困2.0都沒有執行成效報告就要提3.0，而且裡面[還有前期「不敷使用」的地方高達1235億，這根本是要立法院追認之前2.0花不夠的預算。藍委洪孟楷也不滿表示，其中印振興券的行政成本還要10.6億，完全是浪費納稅錢。

預算有浮編嫌疑

林為洲說，國民黨當然支持繼續紓困、振興人民與企業，可是前面紓困2.0的2100億預算都沒有成效報告、花費狀況報告，此次3.0裡面還有1235億是因為前期預算不敷使用而編列，但「照理說前面執行率100%，才會有不夠的問題。」，可是目前2.0的的執行方案、績效評估都沒有提出。

「當初還說振興券花的會比消費券少！」藍委洪孟楷痛批，行政院當初預估數位振興券使用率會有50%，發言人丁怡銘還信誓旦旦的說振興券的行政成本只需要9億，結果振興券綁定數位的只有1成，行政費用要22億，其中還有10.6億是用在系統開發，但這只是經濟部規劃振興券的部分，農遊券、藝Fun券等還要再花5000萬。

藍委林奕華也不滿說，這次紓困3.0還有衛福部編列研發疫苗獎勵、購買的預算，可是國民黨之前早就呼籲蘇貞昌將這些費用納入1.0、2.0的特別預算，可是之前都沒有編列，這讓台灣研發疫苗的進度落後，而且當初衛福部的理由是研發疫苗要好幾年，現在看到美國或德國等國都將要有疫苗了，才將經費編入。

毫無超前佈署

另外她表示，紓困2.0中，許多醫護人員、里幹事的補償金都還沒拿到，這些預算跑去哪裡，他們要求政院交代這些錢的流向。林為洲質疑，整體蔡政府防疫除了邊境封鎖以外，紓困、振興都沒有超前部署，現在國外疫情嚴重，指揮中心卻還要開放國際醫療，而不是讓國際技術人才來台協助製造業，他無法理解。

因此國民黨立院黨團要求政院繳交更詳細的預算報告，他們將會用非常嚴格的標準監督，避免人民納稅錢遭到浪費。

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