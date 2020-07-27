政府權力過度集中 推憲改卻無共識

「蔡英文總統推動改革沒有熱情、漫不經心！」台灣民意基金會27日舉辦民調記者會，董事長游盈隆指出，蔡英文總統未盡力凝聚社會共識，廢考監、農田水利會改制及參審制議題雖有支持度，但也都有相對的反對聲浪，「在沒有共識的情況下推動改革，造成社會紛擾。」林濁水也大批蔡獨裁。

中央過度集權

台灣民意基金會27日公佈「司法改革、總統聲望與五權憲法運作」民調，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的滿意度都有近6成。但董事長游盈隆指出，「在憲改議題上，蔡英文總統漫不經心推動、沒有熱情，不知道要往哪個方向走。」他提醒：「李登輝前總統當初先努力凝聚共識，一步一步推動才有今天的民主體制。」

他補充，監察院院長陳菊的提名案台灣20歲以上的公民，認為適當的有4成3，不適當也有4成3，「是具有高度爭議性的提名，立法院雖高票通過，但民間聲音並非如此，也造成相當嚴重對立的民意狀態。」而農田水利會改制贊成支持度40%，不贊成的也有33.2%。

「中央權力太集中。」前民進黨籍台南縣長蘇煥智指出，水利會改制國有是把地方問題全部攬到中央，不但增加人事行政費用，效率也不會比以往來得好。他說：「中央不但需要增加很多人力，還承諾所有農田都會得到灌溉，是非常不務實的政見，氣候變遷下的暴雨暴潮，水資源是非常不穩定的。」

人民不懂政府

「國家對於司法改革霧煞煞，為什麼還會通過呢？」游盈隆指出，參審制及司法改革經過媒體曝光跟國會辯論最激烈的1個禮拜，人民了解的程度大幅提升1成，顯見政府未完善與社會溝通就推動法案。他說：「蔡政府就這點來講已經形成某種寡頭統治，不了解民意民意也不在乎，自己認為好的就通過。」

五權憲法全國公民有一半的人覺得要徹底改造，游盈隆也批，「民間已經有很強大的火種，蔡總統卻看起來小心翼翼、漫不經心。」民進黨大老林濁水另指出，政府的防疫成果和振興券雖獲得多數民眾肯定，但司改、監院人事等並沒有相應的支持度，憲改也未提總統不該兼任黨主席等重要議題，如此一意孤行是危機。

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