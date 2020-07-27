六都統籌分配款 桃園拿最少 鄭文燦：6年差台北1千多億

統籌稅款與補助款日前公布，今年以台北市524.88億元最多，六都中桃園市僅拿到263.1億，桃園市長鄭文燦抗議，財政收支劃分法對最晚升格的桃園市不公平，6年將差台北1000多億元。

統籌分配稅款及一般補助款公布，鄭文燦抱不平，他說，桃園市是六都最低，距離第5名的台南市還輸88億元，距離第1名的台北市則少200多億元，試算6年下來，桃園會差了台北1000多億元，差台南也高達約500多億元，最不公平，因此一般補助款跟統籌分配稅確實要檢討。

鄭文燦說，升格前的桃園已經被框住，升格後包括福利、人事、建設或是單筆預算，負擔都是增加，這對桃園來說是最不公平的。他表示，桃園無論在財政管理、創稅能力，對整個經濟貢獻都相當大，得到的統籌分配稅及一般補助款卻是最少，認為制度上要請行政院召集財政部、主計總處，商量出一套合理的辦法，讓六都之間的差異不要那麼大。