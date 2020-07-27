影／綠營縣市爭取預算好容易? 侯友宜「這動作」全場笑了

新北市長侯友宜日前與桃園市長鄭文燦共同出席活動時，忍不住向鄭文燦拜託，幫忙向中央爭取預算，更稱「蘇院長對你百依百順」；蘇揆前天南下輔選時宣布核定高雄4千億預算，也令侯直呼「羨慕」。侯友宜今出席活動被問及如何向蘇揆爭取預算時，先是微微一笑，隨後深深一鞠躬，並說「鞠躬、鞠躬，拜託、拜託、再拜託」，突如其來舉動，令同台藍綠議員皆莞爾一笑。

侯友宜表示，新北市未來的願景，不是只有新北好，也會帶動大台北好，「給新北市的建設，一定會銜接台北跟桃園，基隆、宜蘭也會一起好」，新北市正要大幅建設、崛起的過程中，投資新北就等於投資北台灣，帶動全國往上，具有高度競爭力。

侯友宜也向中央喊話，上位者在看中華民國、在看台灣的時候，尤其在北部經濟中心，一定要看到新北這一塊，「我都是以推動未來的建設，帶動大台北、帶動全國的方向來跟中央報告，我的報告是誠懇的，是謙卑的。」

侯友宜強調，大家眼光真的要看準，新北的發展絕對是指日可待，「不但是行政院長，總統也要看到這一塊，哪個都市具有未來的潛在力，可以帶動大台北及全國發展」，財政決定權在中央，應該給新北市多一點機會。