影／統籌分配款爆爭議 蘇貞昌：縣市長爭預算很正常

行政院長蘇貞昌前天為高雄市長補選候選人陳其邁助選，宣布核定高雄4000億投資及補助案，新北市長侯友宜直呼「好羨慕」，也引爆統籌分配款爭議；對此，蘇說，縣市長為自己縣市爭取預算很正常，政府能做到就補助，盡量幫忙地方。

蘇貞昌前天表示要提供4000億元建設高雄，新北市長侯友宜昨表示「很羨慕」，也向蘇喊話，相信他「一定會公平對待六都」；各縣市統籌分配款爭議也因此又浮上檯面，台北市長柯文哲今甚至嗆中央，「這種砸錢政府，完全沒財政紀律」。

對此，蘇貞昌今到南投縣視察中興新村活化辦理情形，他表示，每個縣市長為自己縣市爭取預算，是很正常的事，他當屏東縣長、當台北縣長，他也是這樣爭取預算的；而行政院長在預算的補助上，也會一定盡量做到能幫忙地方。

之後，蘇話鋒一轉，對侯友宜直呼「很羨慕」也做出回應，他表示，他一上任就補助給新北市，環狀線就2000多億元，這中間包括堤防加高、自來水建設，甚至上周才才去辦活動的衝浪基地等，都是在補助新北市很大的經費。

而所有的縣市長或許會說他人口最多，或說土地最大，或說升格最慢等，都是會繼續爭取預算，政府只要做得到的都會盡量來補助，也希望各縣市長加油；國家只有1個，政府只有1個，中央地方合作才是人民之福，盼彼此體諒、互相加油。