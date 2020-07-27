蘇揆核定4千億預算給高雄 侯友宜：「羨慕」不代表我忌妒

行政院長蘇貞昌前天輔選民進黨高雄市長補選候選人陳其邁時，指出已核定高雄4千億元建設及投資案，令新北市長侯友宜直呼「羨慕」，侯今日受訪時再呼籲，中央應該給六都公平的對待，「我除了羨慕，並不代表我忌妒」，希望中央多給新北支持。

對於蘇貞昌今日表示，上任後就核給新北2千億環狀線預算，侯友宜則說，有一些中央的補助並不單純是中央全部拿錢出來，新北所佔的比例也是很高的，像軌道建設，新北大概佔六成比例，「我們負擔的壓力真的需要中央給我們協助，給我們公平的對待」。

侯友宜強調，新北市在整個六都的平均預算、人均預算都是最少的，差台北市兩萬、差隔壁的桃園市一萬，新北剛好又碰上重大公共建設期，財務的壓力非常非常的重，「我也樂見中央應該的思考點是，把中央財政收支劃分法快速通過，讓每年欠給新北市的二百億，能夠給他補足，以後起碼每年短絀的145億可以打平，還有餘力可以做更多的事」。

侯友宜也說，六都成立以後，財政並沒有受到合理、公平的對待，相信六都的市長們都心有所感，「我除了羨慕，並不代表我忌妒，最重要的是大家能夠同心」，像院長談到中角灣，地方跟中央一起合作，我都很感恩，只要大家一起合作，多為400多萬、全國最大的人口城市付出奉獻，「我都樂於多做一點，也希望中央多給我們支持」。