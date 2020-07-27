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影／藍委批亂花特別預算 蘇貞昌駁：錢都花在刀口上
行政院長蘇貞昌今下鄉到南投縣，視察中興新村活化辦理情形，針對國民黨團召開記者會指民進黨政府「特別預算亂花錢」；蘇貞昌表示，各界各國政府都編很大預算紓困，台灣更是超前部署紓困，有1200萬人得到紓困救濟，失業率因此降低。
國民黨團今上午在其黨團記者室召開「特別預算特別好花，蔡英文、蘇貞昌亂花夠了沒？」記者會，由總召林為洲主持、首席副書記長林奕華出席，痛批行政院在新冠肺炎期間提出特別預算都在亂花錢，並矛頭指向蔡英文總統和蘇貞昌。
對此，蘇貞昌指出，台灣能在新冠肺炎疫情中成為「亂世中的福地」，就是因為政府都是超前部署，不但對口罩的生產、相關紓困作業，怎麼保護台灣，怎麼讓受衝擊產業得到紓困，到現在振興經濟都是整體規劃，「每一個錢都花在刀口上」。
蘇貞昌表示，正因為政府和人民一起努力，台灣才能成亂世中的福地，受到衝擊才最小，現在疫情穩定，全世界第一艘郵輪又開始走，就是從台灣開始；也因中央超前部署紓困，受衝擊產業跟個人有1200萬人得到紓困救濟，失業率也降低。
而世界各國、所有的政府都編列很大的預算做紓困，像歐盟就達60兆新台幣，美國則為30幾兆，日本也有8.8兆，而台灣現在紓困3.0在立法院的同意下，也會繼續進行，就是要讓台灣繼續在艱困疫情中幫忙最需要幫忙的人，同時能夠振興經濟，每一個錢都花在刀口上，政府繼續努力，也請人民支持一起加油。
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