影／藍委批亂花特別預算 蘇貞昌駁：錢都花在刀口上

行政院長蘇貞昌今下鄉到南投縣，視察中興新村活化辦理情形，針對國民黨團召開記者會指民進黨政府「特別預算亂花錢」；蘇貞昌表示，各界各國政府都編很大預算紓困，台灣更是超前部署紓困，有1200萬人得到紓困救濟，失業率因此降低。

國民黨團今上午在其黨團記者室召開「特別預算特別好花，蔡英文、蘇貞昌亂花夠了沒？」記者會，由總召林為洲主持、首席副書記長林奕華出席，痛批行政院在新冠肺炎期間提出特別預算都在亂花錢，並矛頭指向蔡英文總統和蘇貞昌。

對此，蘇貞昌指出，台灣能在新冠肺炎疫情中成為「亂世中的福地」，就是因為政府都是超前部署，不但對口罩的生產、相關紓困作業，怎麼保護台灣，怎麼讓受衝擊產業得到紓困，到現在振興經濟都是整體規劃，「每一個錢都花在刀口上」。

蘇貞昌表示，正因為政府和人民一起努力，台灣才能成亂世中的福地，受到衝擊才最小，現在疫情穩定，全世界第一艘郵輪又開始走，就是從台灣開始；也因中央超前部署紓困，受衝擊產業跟個人有1200萬人得到紓困救濟，失業率也降低。