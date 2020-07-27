藍拋各種修憲議題 綠籲先提18歲公民權和廢考監

針對國民黨提出廢考監院之外的修憲議題，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬呼籲國民黨，至少提出十八歲公民權和廢考監兩院的修憲版本，其他議題可以另外討論。

立法院臨時會日前處理考監院人事同意權案，引發修憲討論。鄭運鵬表示，廢考監是民進黨長期主張。即使在憲政義務上必須提名、通過同意權，但還是認為這一次應該是末代考監委員，民進黨一定支持修憲廢除。他表示，過去民進黨是力量不足，這一次非常期待朝野合作，讓廢除考監進入修憲公投複決。

他認為，國民黨在臨時會時可能是為了杯葛陳菊擔任監察院長，要找一個正當理由，所以提出廢考監議題，不但開了記者會，還拿收舉牌在議場亂丟，國民黨如果最後找理由反悔，輿論自會有公斷。

針對現在國民黨提出包含閣揆同意權、立委選舉制度等議題，他希望這不是因為國民黨內的法統神主牌壓力，才要找其他理由來造成立法院雙四分之三的修憲門檻破局。他指出，這種手段過去都使用過，外界不會看不懂。

鄭運鵬呼籲國民黨要信守承諾，照品照行，至少要把十八歲公民權和廢考監兩院的版本送出來，其他議題可以另外討論。