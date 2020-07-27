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高雄議長選舉前夕退黨團 黃明太：不想在黨團被操控

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團上周宣布，由前黨團總召張勝富（右）代表綠營投入議長補選。本報資料照片
高雄市議會民進黨團上周宣布，由前黨團總召張勝富（右）代表綠營投入議長補選。本報資料照片

高雄市議會將在本周五補選議長，由國民黨曾麗燕與民進黨張勝富對決。一度表態要爭取代表綠營出征的市議員黃明太被勸退後，對黨團運作有微詞，他在臉書宣布退出民進黨團運作，語多感嘆說，「我沒離開民進黨，是不想在黨團被操控，所以不參與黨團運作」。

黃明太在臉書發文寫到，他經營公司時，帶領幹部會希望他們保有自己的主張及創意，他以新人之姿進入議會民進黨團，1年多來向前輩學習很多，但對於黨團無法自主相對絕望，幾經思考覺得失去意義，決定退出黨團運作，但仍然會民進黨同志站在一個陣線。

高雄市議會目前有65位議員，國民黨團32人（含1席無黨）、民進黨團26人（含1席台聯）、無黨團結聯盟4人、時代力量2人、另有無黨籍議員1人，第一輪投票須過半33票，才能拿下議長。

代表國民黨角逐高雄市議長補選的曾麗燕，昨天出席高雄市立空中大學畢業典禮。本報資料照片
代表國民黨角逐高雄市議長補選的曾麗燕，昨天出席高雄市立空中大學畢業典禮。本報資料照片
民進黨高雄市議員黃明太（左一）日前陪市長候選人陳其邁（左二）到路竹觀音亭參拜。本報資料照片
民進黨高雄市議員黃明太（左一）日前陪市長候選人陳其邁（左二）到路竹觀音亭參拜。本報資料照片

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