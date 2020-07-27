高雄議長選舉前夕退黨團 黃明太：不想在黨團被操控

高雄市議會將在本周五補選議長，由國民黨曾麗燕與民進黨張勝富對決。一度表態要爭取代表綠營出征的市議員黃明太被勸退後，對黨團運作有微詞，他在臉書宣布退出民進黨團運作，語多感嘆說，「我沒離開民進黨，是不想在黨團被操控，所以不參與黨團運作」。

黃明太在臉書發文寫到，他經營公司時，帶領幹部會希望他們保有自己的主張及創意，他以新人之姿進入議會民進黨團，1年多來向前輩學習很多，但對於黨團無法自主相對絕望，幾經思考覺得失去意義，決定退出黨團運作，但仍然會民進黨同志站在一個陣線。