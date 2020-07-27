紓困3.0預算送立院說明僅六頁 藍批：一頁索價350億元

國民黨團總召林為洲指出，黨團支持繼續紓困振興受影響的民眾，但此次紓困3.0總數2100億元報告書非常簡略，細目計畫籌編多半是在補足前期預算不足之處，計算起來達1235億元，這在財政紀律上都是不及格。

林為洲說，主計總處澄清，實際回補只有233億元、還有1877億元可以用，因疫情比預期嚴重且持久，之前編列的不夠用，才要繼續使用。林為洲質疑，在尚未看到前期執行實際成效、產業衝擊影響報告，不應草率倉促審查紓困3.0預算。

他說，黨團會要求審查預算前，先提供評估報告，「既然那麼多前期預算不夠用，照理說執行率應是百分之百。」

國民黨團首席副書記長林奕華也說，這次預算報告書說明欄僅六頁，若用2100億元來算，一頁值350億元，這樣就要來和立法院追加預算？有些科目甚至是當初國民黨團希望列入、民進黨政府反對，直到這次才納入。

林為洲提到，近期是否讓外國病人來台就醫引起討論，掀起醫界反彈，他認為，疫情既然比預期嚴重，還不知道要持續多久，在外國疫情大爆發之際，開放外國病人來台灣看病，「有病的人可以進來，沒病的人不能進來，」這樣的決策讓人很難理解。