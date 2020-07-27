聽新聞
test
0:00 / 0:00
紓困3.0預算送立院說明僅六頁 藍批：一頁索價350億元
國民黨團總召林為洲指出，黨團支持繼續紓困振興受影響的民眾，但此次紓困3.0總數2100億元報告書非常簡略，細目計畫籌編多半是在補足前期預算不足之處，計算起來達1235億元，這在財政紀律上都是不及格。
林為洲說，主計總處澄清，實際回補只有233億元、還有1877億元可以用，因疫情比預期嚴重且持久，之前編列的不夠用，才要繼續使用。林為洲質疑，在尚未看到前期執行實際成效、產業衝擊影響報告，不應草率倉促審查紓困3.0預算。
他說，黨團會要求審查預算前，先提供評估報告，「既然那麼多前期預算不夠用，照理說執行率應是百分之百。」
國民黨團首席副書記長林奕華也說，這次預算報告書說明欄僅六頁，若用2100億元來算，一頁值350億元，這樣就要來和立法院追加預算？有些科目甚至是當初國民黨團希望列入、民進黨政府反對，直到這次才納入。
林為洲提到，近期是否讓外國病人來台就醫引起討論，掀起醫界反彈，他認為，疫情既然比預期嚴重，還不知道要持續多久，在外國疫情大爆發之際，開放外國病人來台灣看病，「有病的人可以進來，沒病的人不能進來，」這樣的決策讓人很難理解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言