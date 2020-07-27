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統籌款吵不停？ 柯文哲嗆中央：「砸錢政府 完全沒財政紀律」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席「台北好社企，共創心契機暖心挑戰賽記者會」，會後面對民進黨議員許淑華批評，不斷「突槌」，團隊換100個發言人都沒用的提問，柯市長舉起左掌以「我佛慈悲」回應。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲上午出席「台北好社企，共創心契機暖心挑戰賽記者會」，會後面對民進黨議員許淑華批評，不斷「突槌」，團隊換100個發言人都沒用的提問，柯市長舉起左掌以「我佛慈悲」回應。記者蘇健忠／攝影

為了統籌稅款及補助款各縣市吵不停。台北市柯文哲今天再嗆中央，柯說，不能只看統籌分配款，還要加上特別預算等所有錢加起來算。柯文哲舉前瞻第一期預算為例，前瞻計畫第一期預算4200億元，台北市僅分到20億元，倒不如不要給我，「分給我20億元，然後說你有拿到，問題是統計上沒有意義。」

對於統籌分配款與補助款拿多少？柯文哲今天說，中央不能只看統籌款，統計上沒有意義。柯文哲今天也批評民進黨政府，「砸錢的政府完全沒有財政紀律。」

柯文哲將砲口指向中央，要民進黨政府先公布前瞻計畫第一期的預算執行率是多少？柯說，若執行率很低，為何中央還要再撥前瞻二期？

柯文哲表示，他自己當台北市長有實際的執政經驗，不是給預算就可以解決問題，柯舉蓋公宅為例，大概知道都發局就是維持一萬戶開工狀態，若開工一萬戶就是用這麼多預算，預算給再多有用嗎？

柯文哲說，錢花下去不見得用得掉，用掉也不一定有效，批評民進黨政府，「這種砸錢的政府，完全沒有財政紀律。」

台北市長柯文哲(左四)今天嗆中央，要民進黨政府先公布前瞻計畫第一期的預算執行率是多少？柯說，若執行率很低，為何中央還要再撥前瞻二期？記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲(左四)今天嗆中央，要民進黨政府先公布前瞻計畫第一期的預算執行率是多少？柯說，若執行率很低，為何中央還要再撥前瞻二期？記者林麗玉／攝影

柯文哲 民進黨 北市

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