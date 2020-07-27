聽新聞
test
0:00 / 0:00
統籌款吵不停？ 柯文哲嗆中央：「砸錢政府 完全沒財政紀律」
為了統籌稅款及補助款各縣市吵不停。台北市長柯文哲今天再嗆中央，柯說，不能只看統籌分配款，還要加上特別預算等所有錢加起來算。柯文哲舉前瞻第一期預算為例，前瞻計畫第一期預算4200億元，台北市僅分到20億元，倒不如不要給我，「分給我20億元，然後說你有拿到，問題是統計上沒有意義。」
對於統籌分配款與補助款拿多少？柯文哲今天說，中央不能只看統籌款，統計上沒有意義。柯文哲今天也批評民進黨政府，「砸錢的政府完全沒有財政紀律。」
柯文哲將砲口指向中央，要民進黨政府先公布前瞻計畫第一期的預算執行率是多少？柯說，若執行率很低，為何中央還要再撥前瞻二期？
柯文哲表示，他自己當台北市長有實際的執政經驗，不是給預算就可以解決問題，柯舉蓋公宅為例，大概知道都發局就是維持一萬戶開工狀態，若開工一萬戶就是用這麼多預算，預算給再多有用嗎？
柯文哲說，錢花下去不見得用得掉，用掉也不一定有效，批評民進黨政府，「這種砸錢的政府，完全沒有財政紀律。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言