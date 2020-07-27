最新民調：蔡英文蜜月期持續 6成國人滿意蘇內閣

台灣民意基金會今天發布民調，20歲以上成年人，五成九的人贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成四不贊同，顯示蔡總統上任兩個月仍獲五成九台灣人民的肯定與支持，總統蜜月期仍持續著，但蔡總統的聲望已經連續兩個月下滑。

至於蘇內閣的整體施政表現，民調顯示，在20歲以上台灣成年人中，有約六成的人基本滿意蘇內閣整體施政表現，三成五不滿意，滿意的人比不滿意的人多24個百分點，代表蘇貞昌內閣整體施政表現持續獲得絕大多數人民的肯定與支持。

民調也指出，台灣人民對行政院「振興三倍券」的評分，有23.2%的人打出低於60分的不及格分數，有21.1%的人打剛好60分的及格分數，同時，有52.1%的人打出高於60分的及格分數，表示此政策受大多數人民歡迎。

民調也指出，台灣人對農田水利會改制的基本態度，在台灣20歲以上成年人中，有四成基本上贊成農田水利會改制，三成三反對，兩成七沒意見或不知道。這項發現顯示，整體民意對農田水利會改制並不熱絡，儘管有四成的人基本上贊同，但仍明顯低於半數；這意味著「農田水利會」立法並不具備強大民意的支持。

民調指出，關於前總統府秘書長陳菊出任監察院長，最新民意顯示，在台灣20歲以上成年人中，有四成三認為適當，但也有四成三的人認為不適當。顯示整體台灣民意對陳菊出任監察院長的看法嚴重分歧，完全沒有共識可言。

至於台灣人民對廢除「考試院」的態度，民調顯示，在20歲以上台灣人中，有四成基本上贊成廢除考試院，四成六不贊成。不贊成比贊成多5.8個百分點。這項發現清楚顯示，國人對廢考監的態度並不一致，當多數人贊成廢監察院時，贊成廢除考試院的人卻是少數。也就是說，在社會大眾的眼中，廢考監並非同一件事，不能相提並論。

民調也指出，台灣人民對立法院整體工作表現的反應，在20歲以上台灣人中，有六成二基本上不滿意立法院的整體工作表現，三成一滿意。這項發現顯示，台灣絕大多數人對國會（立法院）的整體立法工作表現不滿意。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，調查期間為2020年7月20日到22日，調查對象為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。