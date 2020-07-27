全國淹水區台南占四成 黃偉哲：中央補助應區域平衡

今年中央對台南市政府補助款為六都倒數第二。台南市長黃偉哲表示，台南占全國易淹水地區總面積的四成，需要經費解決水患，台南屬城鄉型城市，鄉下地區依社經條件也須補助多一點，因此一般性補助當然會較多，市府在競爭型補助中，也都會盡力提出最好的計畫以爭取經費。

至於台南縣市合併後，來自中央的統籌分配稅款其實並未增加，只是將縣市原先補助款額的合併，今年台南為六都最少，黃偉哲認為，應盡快通過財政收支畫分法，獲得區域平衡才能正本清源。

黃偉哲說，中央幾乎囊括所有國家資源，希望地方政府能「弱弱聯手」向中央爭取更多資源，把補助的餅做大，對大家都好，而非「弱弱競爭」，在既有的補助你爭我奪，反而會讓地方有相對剝奪感。