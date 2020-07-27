聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國淹水區台南占四成 黃偉哲：中央補助應區域平衡
今年中央對台南市政府補助款為六都倒數第二。台南市長黃偉哲表示，台南占全國易淹水地區總面積的四成，需要經費解決水患，台南屬城鄉型城市，鄉下地區依社經條件也須補助多一點，因此一般性補助當然會較多，市府在競爭型補助中，也都會盡力提出最好的計畫以爭取經費。
至於台南縣市合併後，來自中央的統籌分配稅款其實並未增加，只是將縣市原先補助款額的合併，今年台南為六都最少，黃偉哲認為，應盡快通過財政收支畫分法，獲得區域平衡才能正本清源。
黃偉哲說，中央幾乎囊括所有國家資源，希望地方政府能「弱弱聯手」向中央爭取更多資源，把補助的餅做大，對大家都好，而非「弱弱競爭」，在既有的補助你爭我奪，反而會讓地方有相對剝奪感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言