高市：統籌款應把引進汙染產業 也列補助回饋

地方政府面臨財政困難，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦也曾喊窮。高雄市今年獲中央普通統籌分配稅款318.83億元與一般補助款132.53億元，高雄市代理市長楊明州盼中央盡速修正「財政收支畫分法」，同時取消總財源成長上限限制。

高雄市政府表示，今年高雄市獲配的中央普通統籌分配稅款（含營業稅稅率調降補助）318.83億元與一般補助款132.53億元，合計共451.36億元。

楊明州表示，攸關地方財源分配的「財政收支畫分法」已逾20年未修正，中央雖透過統籌分配稅款加上一般性及專案補助款來協助地方，但仍有不足且不均，建議中央盡速完成修正「財政收支畫分法」，擴大釋出財源分配給各地方政府。

楊明州並指，另法定社福支出及教育人事費用，是各地方政府普遍的沉重負擔，也建議中央應予專案補助，以改善地方財政問題。

對於未來財政收支畫分法修改，高雄市政府除建議中央把餅作大，將財源下放地方，同時也將各地方發展特色納入分配財源的因素，如高雄市長久以來積極配合國家重大政策扮演重工業基地角色，但石化工廠設立所造成的汙染源排放及重大環境事件，已對地方環境及民眾生活品質造成嚴重負擔。

因此，高雄市政府建議中央應將地方配合政策引進高汙染性產業的付出，納入統籌分配稅款分配指標，作為對地方承受汙染和不安全的回饋。另鼓勵地方招商引資促進經濟發展，也一併取消總財源成長上限的限制，使努力招商的地方政府能獲得更多的財源。