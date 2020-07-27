統籌稅怎麼分？擺不平！ 北市說沒多拿、桃園怨分最少

六都為了統籌稅款及補助款，總是吵不停，拿最多的台北市常成眾矢之的，讓其他五都既羨又妒。

根據財主資料，今年統籌稅款與補助款（一般性及專案），以台北市524.88億元最多，高雄市451.36億元次之，第三是新北市404.12億元；四至六名分別是台中市358.75億、台南市350.79億、桃園市263.1億。

新北怨人均稅款最低

新北市財政局表示，依人口數計算，新北每年合理統籌稅款約為614億，比實際收到的少了約210億，因此新北人均稅款僅4萬餘元，六都最低。

新北市府表示，希望中央兌現前行政院長林全承諾，把40%營業事業額提升為百分之百，都交給縣市運用；另修正人口權重，至少讓新北市民人均稅款可和其他五都相同，不求最多，至少要公平合理。

台中：人口多分配不到1/6

台中市長盧秀燕也說，台中已名列全台第二大城市，人口突破281萬人，但統籌分配只排六都第四，且分配金額不到六都總額的六分之一，呼籲中央正視中台灣發展的關鍵時刻，急需中央挹注資源，全力拚建設。

台南：聯合少的一起爭

台南市長黃偉哲表示，向中央爭取補助款不該是「弱弱競爭」或是「有你沒我」，補助較少的縣市可以一起聯手，向中央尋求更多資源，將補助的餅做大。台南占全國易淹水地區總面積的四成，需要經費解決水患，因此補助款較多；但縣市合併後，統籌分配稅款並未增加，財政收支劃分法應盡快修正，區域獲得平衡才能正本清源。

桃園：節流前段班補助末位

桃園市長鄭文燦多次抗議財政收支劃分法對最晚升格的桃園市不公，六都補助最少，輸給第五名的台南市整整88億元。他說，桃園無論創稅能力、財政管理、開源節流都為六都前段班，補助卻是六都最低，對桃園市民非常不公平。

台北：沒拿較多