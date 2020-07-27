統籌分配款爭議 政院：蘇揆對六都感情都公平

行政院長蘇貞昌日前表示要提供四千億元建設高雄，新北市長侯友宜昨天表示羨慕，也向蘇貞昌喊話，認為蘇揆一定會公平的對待六都。行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌一上任即核定新北環狀線共2200億元，他對六都的感情絕對是公平的。

丁怡銘指出，蘇貞昌所言的「四千億元」，其實是在前高雄市長韓國瑜任內即核定的款項，沒有因為誰、或因為哪一個政黨執政就給予差別待遇。

而在新北市的部分，他表示，蘇貞昌一上任就核定新北市2200億元，建設環狀線，包括第一期、第二期，以及延伸八德等項目。丁怡銘說，蘇揆對六都的感情絕對是公平以對。

另外，丁怡銘表示，統籌分配款本來就是牽涉各縣市，不只有六都而已，必須要整體討論；各縣市獲得經費不能單單只算統籌款，特別預算也要計入。他強調，政府財政本來就要兼顧都市發展與縮短區域落差，否則人口少的農業縣市，不就一直窮下去？