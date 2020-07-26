國民黨憂廢考監助長總統權力 擬朝「兩院制」思考修憲

國民黨立院黨團明開會討論修憲議題，凝聚共識後，周四或周五再進行修憲小組會議討論定案。據了解，黨中央目前不主張單純的廢考監，主席江啟臣私下曾表示「機構可以廢，但監察、考試權不能廢」，因此在廢考監前必須要有權責制衡的機關和配套來替代，國民黨不排除朝西方立法「兩院制」來思考，而不是被民進黨的廢考監議題拉著走。

黨務高層指出，國父孫中山當初設計五權憲法的初衷在於避免立法、行政濫權，所以如何行使有效的權力分立應該是重於五院架構。監委角色的原始設計是省議會間接選舉，是比較像西方立法「兩院制」的概念，可以從這個角度來思考，和立法院的現有功能一併討論；至於考試權只要有中立的文官考銓憲政組織來行使職權就能達到目的，不一定要有院，這也是很多民主國家的作法。

「只有廢考監沒有辦法改變現在總統權力過大的體制運作問題。」江啟臣表示，只廢考監是綠營拿來做表面操作跟交代的「民粹式的廢考監」，不僅把「監督總統的權力」給廢掉，也把權力分立給廢掉，不就是在幫助總統權變大嗎？如果廢考監沒有權力制衡的配套措施，國民黨當然無法接受；廢考監只是修憲的子議題，不應拿來模糊修憲的重點。

據悉，江啟臣在內部會議中指出，今天監察權會受到質疑，就是因為「人」不對，人的問題導致這些權力沒辦法正常行使，並不是因為監察權不對，但這個機構的設計和人的派任確實有問題，必須要檢討。他認為，就是因為制衡的力量不夠大導致總統容易濫權，才會推派陳菊和陳師孟這樣社會觀感有問題的人選。

對於考監的人事同意權二分之一就可以通過，江啟臣認為體制設計有問題，院級獨立機關的人事同意權的門檻必須檢討，廢不廢並非國民黨重點，或是隨民進黨要廢又要派。監委席次減少、調整產生方式，有效維護監察權的行使與發揮制衡力量，才是重點。

江啟臣上周也在中常會強調，考試監察的組織存廢可以討論，不適任的人要廢除，但權力分立的精神不能廢，並要求國民黨智庫開修憲論壇，廣徵各界意見。