國民黨廢考監主張 學者：應提出論述

「國民黨要處理廢考監議題，必須先確立自己的政黨價值為何！」台師大教授曲兆祥26日受訪時表示，國民黨過去為五權憲法的受益者，不應跟隨廢考監立場，必須在「舊基礎上提出新論述」，否則失去理念也會流失更多選民。彰師大教授劉兆隆則認為，國民黨內部已浮現路線之爭了。

政黨不該跟風

國民黨將在下週確定黨團對廢考監等修憲案的立場，對此，台師大政治學研究所教授曲兆祥26日受訪時表示，國民黨把廢考監議題當作短時間政策性的工具，不是真的要廢考監，「國民黨似乎已放棄過去的價值，我不知道他們對國父創立的五權憲法是怎麼想的，但顯然他們對這個問題沒有深入思考，只跟著民進黨的政策走。」

「國民黨政治理念雜亂無章！」曲兆祥認為，廢考監與九二共識議題一樣都是理念層級的政策，國民黨不該因為現階段發展困難，就把理念拋諸腦後，他大呼：「理念是一個政黨最基礎的價值，選民之所以支持是因為政黨有理念、有組織，如果國民黨拿香跟拜成為『山寨版』，那人民為什麼要支持你？」

堅持才有理念

曲兆祥舉例，民進黨30多年前主張三權分立時，沒有因為當時時空背景不受到支持就改弦易轍，也付出很大的生命風險，「但人家一路堅持到今天才有現在的支持者。」他認為，如果國民黨真的認同自己的價值，就站在「舊立場上找出新論述」，否則乾脆另立新政黨或拋棄國民黨招牌，還可以少掉歷史包袱。

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆則指出：「國民黨長期以來主張五權憲法，過去從來沒有提過廢考監的主張，突然間轉變風向恐怕是政治策略考量。」他也補充說，國民黨已浮現內部的路線之爭，青壯派支持三權分立憲法，但傳統保守派還是擁護五權憲法。

「國民黨得先針對論述完整討論。」劉兆隆表示，將來討論憲改還可以把到底是要內閣制還是總統制一併立列入，以達成讓總統權責相符，但國民黨還是得先提出一套完整的論述，才能說服選民，「民進黨長期立場就是三權分立，國民黨今天突然要廢考監，看出本身並沒有非常清楚的論述。」

【更多精采內容，詳見 】