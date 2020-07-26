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李雅靜點名洪恒珠論文 蘇嘉全辦公室：一切依學校規定

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府秘書長蘇嘉全曾爆出論文抄襲爭議。圖／聯合報系資料照
總統府秘書長蘇嘉全曾爆出論文抄襲爭議。圖／聯合報系資料照

國民黨高雄市長候選人李眉蓁論文被爆大量抄襲，國民黨高雄市議員李雅靜也被質疑當年的碩士論文口試委員包括已故高雄市議會議長許崑源及同黨前立委侯彩鳳，引發討論。李雅靜因此反擊，並點名監察院準院長陳菊及總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠的碩士論文也有疑慮。洪恒珠今天藉由蘇嘉全辦公室強調，「洪的論文一切依學校規定撰寫並通過口試，取得學位，請勿影射甚或抹黑。」

李雅靜指出，陳菊當年在中山大學公共事務研究所的碩士論文口試委員為劉進興與吳濟華，劉是陳菊擔任勞委會主委時的勞委會顧問，於2015年擔任高市研考會主委，指導教授吳濟華後來還被陳菊延攬擔任高捷董事長。

李雅靜也說，蘇嘉全妻子洪恒珠也是中山大學企管所的碩士。洪恒珠的論文指導教授，正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆。

蘇嘉全辦公室強調，洪恒珠的論文一切依學校規定撰寫並通過口試，取得學位。

洪恒珠 蘇嘉全 陳菊

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