卓榮泰說重話：假「英系」之名挑起對立的放話必須終止

民進黨全代會剛落幕，權力核心也完成改組，但前主席卓榮泰與前秘書長羅文嘉數度被影射在中執委及中評委改選幫忙「新蘇連」固票，立委洪聲翰及連江縣黨部主委李問手上的票也被歸為「卓羅系統」。卓榮泰今天在臉書表示，假借「英系」之名挑起黨內對立的放話惡行必須被譴責、必須終止了，「我始終相信，民進黨一定要實實在在、正正當當、堅持正道，才能得到人民的信任。」

對於黨內有人藉由媒體發聲，指「後蔡時代」，泛新系與非新系終須一戰，卓榮泰質疑有人放話。他說，蔡英文總統的第二任期才開始，各種嚴厲的檢驗和批評接踵而至，縱有無的放矢，卻會累積不同的質疑聲量，有如2004年後的歷史重演一般，不可不察。

卓榮泰說，人民希望看到一個「清廉、勤政、愛鄉土」且團結、進步的民進黨，最討厭勝驕敗餒、爭功諉過、對內攻訐、追求權位的執政黨；偏偏就在民進黨和執政團隊最需要謙虛、檢討、團結的時候，又有所謂「非新蘇某要角」刻意放話「後蔡時代，泛新系非新系終須一戰」，真的唯恐天下不亂，置蔡總統在全代會的訓誡於不顧，非常不應該。

卓榮泰說，民進黨向來不畏懼黨內的競爭，良性、民主的競爭是進步的動力、是團結的因素，「蔡賴（賴清德）合」是一個活生生的例子，但聳動地將近日黨務改選描述成「非新蘇聯盟」與「新蘇連」惡戰，直白挑明將「英系」陷入、甚至主導派系的對立，難道沒有違背蔡總統的意旨嗎？如此對立分化的言行對黨的團結無益、對執政團隊爭取人民的信任無益、對蔡總統的用心疾呼無益。

日前羅文嘉受訪時表示，民進黨已經變成世俗化政黨，有些處理事情的界線超越理解，遲早會出事。卓榮泰則說，「我告訴文嘉，一直以來我們所有人不就是不斷合作努力、追求進步，要讓不好的事最好遲遲不會發生，不是嗎？」

卓榮泰強調，前幾天蔡總統才在全代會說過，社會上有些人用「全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大做文章，「我們務必時時刻刻提醒自己，用行動來證明，這個劇本不會成真」。他表示，這番話猶言在耳，「凡我全體黨員先進應該引以為戒，假借『英系』之名挑起黨內對立的放話惡行必須被譴責、必須終止了！」