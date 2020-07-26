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蔡英文說非核不缺電 羅智強：數字騙局

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市議員羅智強今天在臉書諷民進黨，「天下無難事，一騙就了事。」面對夏季是否缺電危機？羅智強說，空汙嚴重，民進黨的應對方式就是放寬空汙標準；現在電力不夠，民進黨又想到要「調降備轉容量」。羅智強說，民進黨的執政套路大家看出來了，以後政府沒錢，就調高舉債上限，勞工薪水低，就加印鈔票。「這樣的總統，誰不會當？」

羅智強說，蔡英文過去信誓旦旦說「非核不缺電」，搞了半天，原來只是「數字騙局」。所謂「非核不缺電」，事實真相卻是因為缺電，中火必須火力全開，台中人用肺發電，空汙吸好吸滿。但最新數字笑話，是蔡英文乾脆把法定的備轉容量調降，也就是修正供電備轉容量率機制，改為備轉容量，每日只留2大1中、總共280萬瓩機組當備胎，相當於備轉率從目前的10%減為7%。

羅智強說，對此，工商界已發出反對之聲，直指「千萬不可」，供電風險增高，一旦停電或限電，科技業與製造業就玩完了，但最近因論文風波吵得沸沸揚揚，反倒這一則關乎經濟、能源、民生至鉅的消息，被完全掩蓋，好像不存在。

羅智強說，缺電危機正時時刻刻威脅著你我生活，蔡英文答應2025實現非核家園，換言之，不只是核四不啟用，核一、核二、核三也要全部除役，在核一、核二、核三還在運轉的此時，蔡英文為了缺電祭出調降備轉率的「數字騙局」，等核一核二核三都除役了，請問蔡英文，是要把備轉率調為0嗎？還是要在台中多加幾個燃煤機組，讓中部人把空汙吸好吸滿？

羅智強 蔡英文

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