AIT高雄分處長輪轉台語告別台灣 NG篇逗樂網友

美國在台協會AIT高雄分處處長歐雨修Matthew O' Connor，駐高雄服務3年，即將離任。返美前他以流利台語拍了一段離別影片，分享在AIT高雄分處臉書，台灣友人紛紛留言感到不捨；之後再追贈了「NG篇」，更是讓網友笑翻，稱讚他的台語「已經很在地！」讓不少台灣人也自嘆弗如。

歐雨修是在2017年8月1日就任美國在台協會高雄分處處長，深耕地方，常參與高雄事務。之前擔任過東亞暨太平洋事務局的紐澳暨太平洋島事務處澳洲事務辦公室主任、美國駐沖繩那霸總領事館政治軍事官暨副總領事、美國駐上海總領事館領事組及經濟組官員等。他的家鄉是美國馬里蘭州普林斯喬治斯郡，他畢業於德州大學日本語文學系，是喬治城大學外交碩士，通曉中文和日文。

歐雨修以流利的台語說，「時間過得足緊，咻，一下就過去，我已經來高雄工作三冬了，三冬內我去過很多所在，這些所在都是我美好的回憶，現在邀請所有粉絲，作伙來看我在南台灣最留戀的景點。」第一個就是嘉義阿里山，還有台南的林百貨、孔廟和奇美博物館。接著是高雄的駁二、蓮池潭、柴山、美麗島、愛河和旗津。也不能忘了屏東恆春、台東鹿野，和澎湖的七美、望安。「現在是跟大家說再見的時刻！」

歐雨修在高雄三年，拍了不少中文或台語的影片。即使只是一支短短的影片，他總是花很多時間背台詞，在鏡頭前反覆練習很多次。高雄分處這次還集結了NG片段，算是送給台灣朋友的「彩蛋」，也讓網友笑開懷！像是把粉絲，發音成「粉酥」！阿姆斯壯不是踏上地球、而是踏上月亮啦。還有狂流口水的長頸鹿，在鏡頭前不受控制，讓歐雨修也發冏。