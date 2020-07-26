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【重磅快評】糾正「最小漢」 監委對民進黨表忠罷了

聯合報 / 主筆室
太陽花學運成員占領行政院行動，強制淨空過程中，造成員警191人及民眾38人受傷，監院近日糾正台北市警局與警政署。圖／本報資料照片
太陽花學運成員占領行政院行動，強制淨空過程中，造成員警191人及民眾38人受傷，監院近日糾正台北市警局與警政署。圖／本報資料照片

民進黨以立委人數優勢強行通過監院人事案颳起漫天風暴，至今餘波盪漾，時力公布最新民調顯示，有超過6成民眾對審查過程不滿意；現任監委不甘寂寞，急著拿四月才改判有罪的學運成員占領政院的案子作文章，糾正台北市警局與警政署，無疑只是對民進黨的表忠罷了。

監察院報告指出，民國103年因反服貿發生太陽花學運，期間抗議民眾占領行政院，台北市警察局員警教育訓練不足，執行驅離勤務技巧未盡周延，導致陳抗群眾進入行政院抗議，警方強制淨空過程中，造成員警191人及民眾38人受傷，另有超過百件民眾控告政府官員殺人未遂，警政署、台北市警察局咎責難辭，內政部應督飭警政署檢討改進。

另外，監院報告也說，部分員警未依規定穿制服，衍生部分執法過當，員警責任難以釐清，法院判決認定多位民眾於事發當時在場受傷，台北市政府應負國賠責任，施暴員警未受行政懲處，檢察體系怠於偵查，均有違失；內政部警政署也有督導不周的違失。

好了，監委大筆一揮，台北市警察、警政署、內政部、檢察體系都有事，最但後只糾正「最小漢」的台北市警察、警政署，至於內政部、法務部就沒下文了，這種選擇性的糾正，恐怕基層員警無法接受，如果員警「淨空」占領行政院的民眾有問題，員警有事，進駐警局坐鎮指揮的檢察官又怎能船過水無痕？監委既然要查，何不查個徹底？難道真的只是辦小不辦大？

其次，學運成員六年前占領行政院，一審依妨害公務、毀損公物罪判十一人各三至五月不等徒刑，另「黑色島國青年陣線」成員魏揚等十人無罪；高法四月改判十六人有罪，其中魏揚等六人從無罪改依煽惑他人犯罪判有罪，高院特別針對被告一再倡議的「公民不服從」作出回應，指憲法、法律沒有賦予人民抵抗權、公民不服從權，法院只能依法審判，不能創造法律，總算為司法爭回顏面。

魏揚認為高院依煽惑他人犯罪判刑是違憲，上月遞狀請求停審、聲請釋憲，魏揚的律師並說，民眾若覺得法令違憲或不合法，號召大家進行公民不服從，就可能面臨刑法一五三條制裁，任何人想集會、結社都可能觸法，這條法是「威權遺緒」；巧的是，被告試圖把戰場從法院移到憲法法庭，監委這時來糾正台北市警察、警政署，難謂不是助勢、敲邊鼓。 

法律人常說「舉輕以明重」，監委當知之甚明，正當監委糾正台北市警局、警政署時，並沒有忘記執行員警受傷人數是民眾的五倍之多，應該不會沒看到當時分局長的證稱，群眾進入行政院破壞，如果沒有守住行政院裡一百多支槍，將導致槍被搶走的後果，總統府更有訊息，下一步群眾就要攻進總統府，連高院都改判被告有罪，監委這時再拿「勤務技巧未盡周延」對警方開鍘，不是對綠營表忠？又是什麼？

監察院 民進黨

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