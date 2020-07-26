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監院糾正北市警局和警政署 驅離太陽花占政院處理失當

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
圖為當年行政院門口對峙情況。 圖／聯合報系資料照片
圖為當年行政院門口對峙情況。 圖／聯合報系資料照片

監察院調查認定，2014年太陽花學運期間，抗議民眾占領行政院時，台北市警局處理失當，造成多名員警及民眾受傷，有損警察機關及政府形象，通過糾正台北市警局與警政署。

監察院日前通過監委瓦歷斯．貝林提出的調查報告，認為法院判決認定多位民眾於事發當時在場受傷，被告台北市政府應負國家賠償責任，施暴員警未受行政懲處，檢察體系怠於偵查，均涉有違失；內政部警政署也有督導不周的違失。

監察院報告指出，台北市警察局對所屬員警教育訓練不足，執行驅離勤務技巧未盡周延，導致陳抗群眾於103年3月24日進入行政院抗議，遭警察人員以強制手段執行淨空過程中，造成員警191人及民眾38人受傷，另有超過百件民眾控告政府官員殺人未遂案件，經台北地方法院判決，台北市政府警察局應給付前立法委員周倪安等多人國家賠償。

監察院表示，本案經媒體及網路大幅報導，執行淨空各任務機關也未適時澄清說明，有損警察人員、警察機關及政府形象，有所違失。

監察院說，台北市警察局身為台北市警察勤務規劃監督機構，負有轄區警察勤務的規劃、指揮、管制、督導及考核權責；警政署身為全國警察行政事務主管機關，負有統一指揮、監督全國警察機關（構）執行警察任務，遇有重大、突發、緊急案件處理及勤務時，並有指揮、管制、督導、支援及與有關機關之聯繫、協調事項之權責。本事件於規劃、執行及督導等面向均有未盡周延及應策進之處，對所屬監督不周咎責難辭。

另外，監察院指出，本事件警察人員執行驅離勤務使用警械時，部分員警未依警械使用條例規定穿著制服，衍生部分執法過當員警責任礙難釐清，執法機關怠於偵審的爭議，連帶影響民眾對警察機關及政府的信賴，核有失當。

監察院說，警政署身為全國性警察服制、法制的主管機關，內政部身為全國警察行政事務的主管機關，內政部應督飭警政署確實檢討改進，並督促所屬警察機關落實貫徹，以兼顧保障人民集會遊行自由與維持公共秩序。

警察 北市 監察院

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