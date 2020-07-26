軍方提前紀念大二膽戰役 馬英九諷「超前部署」

選在大二膽戰役70周年的今天，前總統馬英九今天偕同當年參戰英雄史恆豐、賴生明的家屬們重返戰地，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，並向將士英靈致祭。馬英九對大膽上的一切都相當關心，仔細的詢問，也巧遇重返大膽島協助修繕的老兵，在參觀大膽島播音站時，還以振興券為題，幽默的向大陸喊話。

馬英九今天上午8點登上大膽島，陪同的人員包括有退役將領高華柱、陸小榮、國安會前秘書長胡為真、金門縣長楊鎮浯等人。

馬英九表示，民國38年共軍於古寧頭一役戰敗後，仍伺機蠢動 。隔年的7月26日，金門大膽島、二膽島突遭猛烈砲擊，駐守當地的史恆豐營長，率領不到300名國軍，與700多名渡海進犯的共軍晝夜激戰，最後殲滅共軍3百餘人、俘虜2百餘人，以全勝告捷。這一役不但讓共軍從此打消登陸佔領金門的念頭，更奠定日後八二三砲戰勝利的基礎。

他也提及，包括古寧頭與大二膽戰役等一系列的勝利，給當時政府固守台澎金馬增加很多信心，老總統甚至喜極而泣的說「我們全勝，台灣安全！」馬英九說，大二膽戰役雖然是一場小戰役，所牽涉的人不到千人，但所發生的功用卻很大，影響海峽兩岸隔海分治70年。

馬英九首次登上大膽島是民國98年，當時他還在總統任內，時隔10年，重回大膽島，他說，改變很大，建設也變多，尤其在去年開放觀光後，更是引起全面關注，他也建議楊鎮浯，在軍事防禦需求之外，能撥出一部分土地，做觀光的用途。

對於軍方「提前」辦大二膽戰役紀念，今天也沒派員到場，遭外界質疑是政治考量，馬英九則回說，以往的戰役紀念都是當天辦，是否「政治考量」，他幽默的回覆記者，「是你說」，「不排除有此可能」，最後更幽默的說，這也算是「超前部署」。他說，其實一起辦又何妨，一起辦更表示，前後任總統為台灣安全奮鬥的心是一致的，不用把他當「心魔」。