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許崑源侯彩鳳任口委惹議 中山大學：尊重指導教授判斷

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜在中山大學公共事務管理研究所發表論文，因口試委員為同黨籍的許崑源、侯彩鳳惹議。本報資料照片
高雄市議員李雅靜在中山大學公共事務管理研究所發表論文，因口試委員為同黨籍的許崑源、侯彩鳳惹議。本報資料照片

台灣基進高雄黨部質疑藍營市議員李雅靜中山大學碩士論文，口試委員是國民黨的許崑源、侯彩鳳，不滿地方派系嚴重介入到大學自主及專業倫理。中山大學公共事務管理研究所今天表示，許當時是高雄市議會議長，侯也可以民間社團的觀點給予論文建議，有關口委聘任，公事所是尊重指導教授的判斷。

李雅靜在中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班進修，101年提出論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬-以兩岸社團合作為例」。學位考試委員召集人是方力行，委員包括國民黨籍的侯彩鳳、許崑源，指導教授為汪銘生。台灣基進高雄黨部新聞部主任張博洋質疑，侯彩鳳與許崑源的學歷與一般認知的學位授予法標準有一些距離，懷疑是地方派系嚴重介入到大學自主及專業論理。

中山大學公共事務管理研究所表示，有關碩專班畢業生李雅靜口試委員人選，是依照研究生學位考試施行細則第12條，由指導老師推薦邀請兩位具有政策實務專業人士擔任委員，另外由學者擔任口試委員會召集人，與指導教授共同組成4人之審查委員會，比一般論文審查多1名委員。

公事所表示，有關政策實務專業人士口委的聘任， 許崑源時任高雄市議會議長，侯彩鳳已卸下第七屆立法委員。兩人在論文中，對兩岸共同開發體制的專業實務面擔任口試委員，侯也可以民間社團的觀點給予論文建議，以第12條第4款「研究領域屬稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。」

經所務會議通過口試委員資格。有關口委聘任，公事所是尊重指導教授的判斷，但也了解外界相關疑慮。公事所畢業生論文口試委員會當中，以第12條第4款聘用委員的情形非常稀少，未來公事所也會對此一事由外聘口委的專業，以最高規格嚴格把關。

中山大學 許崑源 李雅靜

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