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陸外交部發言人：美強入休士頓總領館 無異於入室盜竊

論文風波 李雅靜允被檢視並盼各界同標準檢視

中央社 / 高雄26日電

國民黨高雄市議員李雅靜論文口試委員受質疑，她今天以「李雅靜願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視」為題做回應，並希望針對政府高階官員與其家屬的論文都以相同標準檢視。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文涉抄襲風暴越滾越大，另一名高雄市議員李雅靜也被前促轉會副研究員吳佩蓉點名，還爆口試委員是已故高雄市議長許崑源及國民黨前立委侯彩鳳。

李雅靜中午發出書面聲明指出，她於中山大學公共事務管理研究所碩士論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬－以兩岸社團合作為例」的檢視提出說明。

她指出，依據中山大學研究生學位考試施行細則第十條碩士學位考試委員會置委員三至五人，其中系所外委員至少一人，博士學位考試委員會置委員五至九人，其中校外委員至少一人；由校長遴聘之，並由系主任（所長）指定委員一人為召集人。但指導教授不得擔任召集人；指導教授以外之考試委員人數應達二分之一以上。

再者，中山大學研究生學位考試施行細則第十二條第一項第四款及第二項之研究領域屬於稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。資格之認定基準，由辦理學位授予之各系、所、院務會議認定之。李雅靜說，學生無權指定口試委員，一切遵照學校規定辦理。

她說，論文指導教授汪銘生，口試委員有汪銘生、方力行、侯彩鳳、許崑源。李雅靜指出，汪銘生及方力行學有專精，侯彩鳳曾任立法委員，中山大學高階公共政策碩士畢業，勞工、社團方面經驗豐富。許崑源是當時的市議會議長，長期在兩岸議題、社團經營著有成就。

李雅靜點名監察院準院長陳菊在中山大公共事務研究所論文口試委員是劉進興、吳濟華等教授，還指總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠也是中山大學企管所碩士，洪恒珠的論文指導教授正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆等。李雅靜說，願意接受檢視，也希望各界以同一標準檢視。

李雅靜 中山大學 高雄市

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