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強調論文遵照學校規定 李雅靜點名這些人也該被檢視

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高市議員李雅靜。 圖／聯合報系資料照片
國民黨高市議員李雅靜。 圖／聯合報系資料照片

國民黨高雄市長候選人李眉蓁遭爆中山大學碩士論文涉抄襲，台灣基進昨晚再爆國民黨高市議員李雅靜的中山大學碩士論文，口試委員是已故高市前議長許崑源和同黨前立委候彩鳳。李雅靜發聲明表示，學生無權指定口試委員，一切遵照學校規定辦理。她願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。

李雅靜曾表態參加高雄市長補選，她2012年在中山大學高階公共政策碩士學程在職專班畢業的碩士論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬－以兩岸社團合作為例」，被台灣基進昨晚在臉書踢爆口試委員是許崑源和侯彩鳳，嘲諷「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥！」

李雅靜發聲明表示，願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。她說明表示，依據中山大學研究生學位考試施行細則，考試委員會系所外委員至少一人，由校長遴聘，並由系主任（所長）指定委員一人為召集人。學生無權指定口試委員，李雅靜一切遵照學校規定辦理。

她說，她的論文指導教授汪銘生，口試委員有汪銘生、方力行博士、侯彩鳳、許崑源。其中侯彩鳳曾任立委，中山大學高階公共政策碩士畢業，勞工、社團方面經驗豐富。許崑源時任高雄市議會議長，長期在兩岸議題、社團經營有成。

她並指，監察院準院長陳菊當年在中山大學公共事務研究所論文的口試委員劉進興與吳濟華，劉是陳菊擔任勞委會主委時的勞委會顧問，2015 年擔任高市研考會主委，指導教授吳濟華後來還被陳菊延攬擔任高捷董事長。

另總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠也是中山大學企管所的碩士。洪恒珠的論文指導教授，正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆。她強調，李雅靜願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。

台灣基進昨晚再爆國民黨高市議員李雅靜的中山大學碩士論文，口試委員是已故高市前議長許崑源和同黨前立委候彩鳳。圖／取自台灣基進高雄黨部臉書
台灣基進昨晚再爆國民黨高市議員李雅靜的中山大學碩士論文，口試委員是已故高市前議長許崑源和同黨前立委候彩鳳。圖／取自台灣基進高雄黨部臉書

中山大學 李雅靜 許崑源

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