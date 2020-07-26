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論文爭議 吳益政：追求文憑不追求知識

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長補選候選人吳益政表示，論文風波造成學術上的大混亂，大家都追求形式上的文憑，而不是實質上知識，這是高等教育最大的問題。記者徐如宜／攝影
高雄市長補選候選人吳益政表示，論文風波造成學術上的大混亂，大家都追求形式上的文憑，而不是實質上知識，這是高等教育最大的問題。記者徐如宜／攝影

高雄市長補選民眾黨候選人吳益政今天參加「心智障礙模範家庭表揚活動暨才藝展演活動」，他在聯訪時表示，論文風波造成學術上的大混亂，大家都追求形式上的文憑，而不是實質上知識，這是高等教育最大的問題。蔡英文總統今天在高雄，他也要當面請教小英總統，協助解決高雄負債與長年低薪的結構問題。

吳益政表示，大學在論文評鑑應該更嚴謹，這次論文風波應該全國共同重新檢討，在職專班要不要寫論文？教學應該好好研究，教學沒有好好研究，所以用形式上的寫論文，寫論文又用形式上的專家評鑑，造成學術上的大混亂，「大家都追求形式上的文憑，而不是追求實質上知識，這是我們高等教育最大的問題。」

蔡英文總統今天的行程在高雄，下午將與候選人陳其邁共同出席活動。吳益政說，他會過去提醒小英總統，不管是小時候是屏東人、還是真的是南部人，家來自基層，有政治經驗，應重新省思台灣的政治結構。「不是說你給我很多錢，而是我們賺了很多錢給你。」請小英總統要探討高雄為什麼負債3200億？中央與地方應共同解決。為什麼高雄還是低薪？產業結構調了20年調不過來。身為總統和黨主席，蔡英文有最大的責任，她既然來高雄輔選，就是要幫忙高雄解決問題。

8月1日將舉辦高雄市長補選公辦政見會，吳益政也在積極備戰。他表示，每天都很認真問政，18年來對高雄有很深的觀察，當然環境一直在變，他會在過去的基礎上，回應高雄更新的期待和未來的方向；最重要的是以「庶民的語言」，讓大家知道，因為有些政策還是有其專業性，如何轉換成讓民眾可以了解，是他最重要的功課。

吳益政出席高雄市調色板協會活動時說，關懷弱勢與發展藝術一直都是他長期以來的堅持，希望在社會福利與弱勢照顧的工作上，大家要能夠不分黨派的合作，未來當選後，也將釋出閒置空間，整合資源，讓更多需要照顧的市民朋友或家庭能夠有更完善的照護環境。

吳益政 蔡英文 高雄市

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