8月1日政見會交鋒 陳其邁模擬排練爭中間選票

高雄市長補選公辦電視政見會8月1日登場，藍綠白三方陣營正緊鑼密鼓準備，政策小組忙著擬定內容，候選人也在每天行程空檔讀資料、模擬演練等，包括當天的衣著、政見亮點等，都是展現優勢、較勁對手的重點，每個環節都要得分，也爭取中間選票。

高雄2年經歷4次選戰，選民被過度動員選到疲乏，陳其邁目前雖然聲勢領先，但綠營仍有焦慮，要避免高雄選民對陳其邁「躺著選」的惡感，也憂心得票太低不好看，缺乏高民意當後盾，綠營除了要催出基本盤，也瞄準中間選民、青年選票，目標是將補選投票率衝至5成以上。

陳其邁競選團隊總幹事趙天麟說，昨天是行政院長蘇貞昌等人來高雄輔選，今天是小英總統來為陳其邁站台拉抬聲勢，競選團隊這兩天忙籌備這兩場大型造勢，明天起會將重心放在8月1日政見會的討論與演練，競選團隊政策小組對政見內容已有準備，8月1日將有最好的表現，爭取選民認同。