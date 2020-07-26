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嘉市議員選舉提好提滿 基進黨：至少要有陳柏惟8成優秀
台灣基進黨今天在嘉義市成立嘉義黨部及立委陳柏惟服務處，黨主席陳奕齊說，面對2022選舉，在嘉義市東西區一定會「提好提滿」市議員席次，在嘉義縣的選區也會評估，希望優秀、對政治有熱情的年情幹部能走到第一線。
黨部今天舉辦成立開幕茶會，基進黨立委陳柏惟、民進黨立委蔡易餘、嘉義市議長莊豐安等人都到場參加，基進黨以「嘉義＋1」為口號，宣布投入嘉義縣市各項選舉不會缺席。
陳柏惟說，台灣基進在台中只有一個立委，但希望透過全國、地方黨部，讓民眾的陳情能夠被國會知道，要求政府改善，因此到各地開服務處，並非要到當地選舉，而是希望透過國會立委，幫忙解決問題。
陳奕齊說，嘉義縣市上次選舉的政黨票都開得不錯，嘉義市會提好提滿外，嘉義縣有幾個選區也在評估，例如他的故鄉朴子鄉，都有很多鄉親來期待，是重點提名選區。
陳奕齊說，本土執政黨，需要本土在野黨，要做本土「防腐劑」，首先最重要的任務就是要推出優秀年輕人，並對政治改革有興趣，「至少要有陳柏惟8成以上優秀」。
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