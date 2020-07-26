宮廟行程同框 陳其邁、李眉蓁握手互道加油

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天下午將為民進黨候選人陳其邁輔選，陳今天上午出席茄萣區白砂崙萬福宮醮典時，與國民黨候選人李眉蓁同框，兩人展現風度，握手互道加油，沒有太多交談。

陳其邁今天上午主要行程在海區，今天在永安區漁夫體驗前受訪，談稍早與對手同框的互動，他說，選舉剩19天時間，到現在還沒看到李眉蓁的政見，希望她把論文事件說明清楚後，能趕快提出她的政見，應該她的智庫也幫她準備好了，所以早上見面時跟她加油，希望她能及早提出政見、論述，要如何改變高雄是選民最想知道的事。

政治人物的論文近來備受關注，國民黨議員李雅靜的碩論被爆出當時口試委員是前議長許崑源、前立委侯彩鳳等人，陳其邁說，他是醫師，鑽研流行病學、公共衛生等領域，李雅靜的論文口試委員陣容已超出他的理解範圍，無法評論。

有記者提及某網路粉專調查這次補選藍綠白空戰聲量排行，陳其邁目前居冠，被問到空戰規畫說，他每天照總部安排的行程「照表操課」，競總安排行程較多樣性，像今早就連跑茄萣、永安、彌陀，下午有百工百業造勢活動，活動、行程滿檔，也可能反映在網路聲量上。

談到海區養殖魚類銷售等狀況，陳其邁稱許台灣石斑養殖技術全球第一，立委邱志偉等人向行政院爭取水產養殖園區，發展冷鏈、水產養殖等技術，永安、彌陀、茄萣將會是亞洲漁業養殖科技的重鎮，未用將運用大數據輔助，讓永安漁民在養殖石斑魚時，運用智慧科技方法，增加收益。