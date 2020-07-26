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時力民調：蔡政府不滿意度上升 政黨表現排行首見變化

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片

時代力量今發布最新民調，包括蔡英文總統，及行政院長蘇貞昌的滿意度都過半，但時代力量黨主席徐永明指出，滿意及不滿意度的差距明顯縮小。

時代力量今上午發布7月政情報告，針對總統及閣揆滿意度，蔡英文總統滿意度為60.8%，蘇貞昌院長為56.1%，與時代力量上個月所做的調查維持平盤。至於不滿意度部分較有明顯差距，蔡總統30.1%及蘇院長35.7%，較上個月分別上升5.0%和4.1%。

徐永明表示，民調顯示目前仍是民進黨完全執政的黃金期，但滿意及不滿意度的差距明顯縮小，如何利用執政能量推動改革及回應民意，在後疫情時代維持高支持率，是蔡總統接下來要面對的關鍵課題。

針對國會的監督表現，民進黨以25.9％持續得到最多肯定，國民黨以22.6％竄升第二，其後依序為時代力量22.4%、民眾黨16.1%、台灣基進7.3％。而最能堅持公平正義及查弊打貪的政黨，民進黨20.2%第一，時代力量18.1%居次，其後依序為國民黨15.6%，民眾黨12%，台灣基進4.8%。

時代力量智庫執行長李兆立說明，民眾黨支持者中，過去幾次調查中皆有5成左右認為民眾黨監督表現最佳，其次依序為時代力量的3成及國民黨的2成，於這次調查首度出現變動，變成國民黨31.8%及時代力量19.8%，是否受高雄補選喊出「藍白合」及監院人事案占主席台的影響，值得後續觀察。

這份民調針對全台20縣市，年滿20歲的一般民眾進行市話調查，調查時間為7月18日、7月20日、7月21日，晚上6點半至10點，共完成1095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

時代力量 民眾黨 國民黨

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