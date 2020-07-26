論文抄襲沸沸揚揚 侯友宜建議：論述政見才能正本清源

國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆發論文抄襲案，讓選情雪上加霜。新北市長侯友宜今天表示，候選人應該清楚論述政見，面對選民檢驗也要說清楚，虛心道歉接受批判，他會為李眉蓁加油打氣。似乎間接建議李眉蓁詤重返政見論述，取得高雄市民信賴。

侯友宜說，李眉蓁出來選舉，面對所有挫折要勇於承擔、樂於接受挑戰，全力以赴不計較成敗，他身為國民黨一分子，會為李眉蓁打氣，希望她不要氣餒、勇敢往前走。

論文抄襲事件讓李眉蓁面臨困境。侯友宜說，別人沒辦法接受的事情，要一而再、再而三詳細說明、虛心道歉，接受選民檢驗。在市政工作有空的時候，他會全力協助，也期盼她在面臨困難和挑戰時，虛心接受選民批判，他會為她加油。

但侯友宜表示，候選人把政見論述給高雄市民知道，讓市民了解未來要為高雄市做什麼，才是正本清源之道。面對選民檢驗都要說清楚，用正向力量去迎接。