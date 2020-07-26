自清不成為「李眉蓁們」 許智傑：我博論會寫較慢

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩論抄襲風暴，成為政壇熱門話題。民進黨立委許智傑今天出席高雄市立空中大學畢業典禮，他致詞時談到碩論抄襲議題，他說，這是讀書人對自己、對價值的要求，攸關讀書人的風骨，許也說，他的碩論可經過百分百檢驗，他的博士論文正在寫，「會寫比較慢，因為要寫得更好」。

許智傑持續進修中，正攻讀國立高雄師範大學科學教育研究所博士班，就讀博士班第7年，他指導教授是高雄市立空大校長劉嘉茹，劉校長稱讚許智傑是相當認真的學生，自我要求高。

談及李眉蓁的論文事件，許智傑說，教育部把此事當個案處理不夠完善，先讓中山大學處理個案，針對以前論文抄襲的碩博士，應該訂一個方案，讓他們有勇氣自動申請讓學校低調調查，該撤銷學位的還是要撤銷，維護碩博士畢業應有的水準。放眼未來，在鼓勵終身學習和學位授予的審查機制要找新的平衡點，應該主動要求大學和建立抽查稽核，避免類似狀況再發生，這不是李眉蓁個案問題而已，而是在職專班的碩博士制度應重新檢討，才能達到雙贏目標。

許智傑也對民黨主席江啟臣喊話，拒絕抄襲和建議放棄學位是不夠的，詐騙集團得手後被抓到再還錢，一樣是犯法。國民黨沒有撤銷提名，身為黨主席的道德標準太低，應該建議眉蓁退選或撤銷提名二者擇一。