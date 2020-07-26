時力民調：過半民眾不認為陳菊能超越黨派

時代力量今發布最新民調，針對立法院臨時會處理監察院人事同意案，發現有超過6成民眾對新任監察委員的審查過程不滿意，更認為民進黨要負最大責任。

時代力量今上午發布七月政情報告，民調中詢問：「新任監察委員投票在7月17日進行，審查時國民黨佔領主席台，朝野立委爆發衝突，民進黨以此為 由宣布跳過實質審查與答詢，直接表決通過。整體來說， 請問您滿不滿意這樣的審查過程？」發現有61.7%的民眾表示不滿意，僅有23.2%的民眾表示滿意。

民調又問：「請問您認為這樣的審查過程，哪個政黨應該負最大責任？」發現有57.1％的民眾認為，應該由民進黨負最大責任，另有24.2%認為國民黨應負最大責任。

至於此次監委審查，引發廢除考試院、監察院的修憲迴響，民調卻發現有53.0%的過半民眾對立法院修改憲法廢除監察院沒有信心，只有30％表示有信心。另有53.3%的民眾對陳菊擔任監察院長，能在行使職權時，超越黨派、維持中立，感到沒有信心。

該民調針對全台20縣市，年滿20歲的一般民眾進行市話調查，調查時間為7月18日、7月20日、7月21日，晚上6點半至10點，共完成1095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。