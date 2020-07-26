許崑源、侯彩鳳為藍議員碩論考委 中山大學：均依規定

李眉蓁論文風波引爆政壇論文大檢視，台灣基進高雄黨部指曾表態要參加高雄市長補選的市議員李雅靜，碩士論文口試委員竟是國民黨的許崑源、侯彩鳳，質疑論文的正當性。中山大學今天說明，根據中山大學研究生學位考試施行細則，考試委員可以是「研究領域屬稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。」認定基準由各系、所、院務會議定之。

李雅靜在中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班進修，101年提出論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬-以兩岸社團合作為例」。學位考試委員召集人是方力行，委員包括國民黨的侯彩鳳、許崑源，指導教授為汪銘生。侯彩鳳為現任高雄市議員黃香菽的母親，許崑源學歷為三信家商。

台灣基進高雄黨部新聞部主任張博洋質疑，這樣就如同「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥！」他表示，

不管是侯彩鳳或許崑源，兩人的學歷與一般認知的學位授予法標準都有一些距離，中山大學應該說明，李雅靜對口試委員的名單也應該對社會有個交代。「如果這次事件，是地方派系已嚴重介入到大學自主及專業論理的話，市民是無法接受的。」希望教育部徹查，讓市民相信大學學術專業倫理是沒有被外界干預的。若藍、綠議員也有相關的問題，應通盤清查處理，讓社會信服。