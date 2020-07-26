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許崑源、侯彩鳳為藍議員碩論考委 中山大學：均依規定

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
曾表態要參加高雄市長補選的市議員李雅靜（中）。本報資料照
曾表態要參加高雄市長補選的市議員李雅靜（中）。本報資料照

李眉蓁論文風波引爆政壇論文大檢視，台灣基進高雄黨部指曾表態要參加高雄市長補選的市議員李雅靜，碩士論文口試委員竟是國民黨的許崑源、侯彩鳳，質疑論文的正當性。中山大學今天說明，根據中山大學研究生學位考試施行細則，考試委員可以是「研究領域屬稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。」認定基準由各系、所、院務會議定之。

李雅靜在中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班進修，101年提出論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬-以兩岸社團合作為例」。學位考試委員召集人是方力行，委員包括國民黨的侯彩鳳、許崑源，指導教授為汪銘生。侯彩鳳為現任高雄市議員黃香菽的母親，許崑源學歷為三信家商。

台灣基進高雄黨部新聞部主任張博洋質疑，這樣就如同「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥！」他表示，

不管是侯彩鳳或許崑源，兩人的學歷與一般認知的學位授予法標準都有一些距離，中山大學應該說明，李雅靜對口試委員的名單也應該對社會有個交代。「如果這次事件，是地方派系已嚴重介入到大學自主及專業論理的話，市民是無法接受的。」希望教育部徹查，讓市民相信大學學術專業倫理是沒有被外界干預的。若藍、綠議員也有相關的問題，應通盤清查處理，讓社會信服。

中山大學表示，根據中山大學研究生學位考試施行細則第12條，碩士學位考試委員會至少應有委員三人出席，始能舉行。碩士學位考試委員，應對修讀碩士學位學生之研究領域有專門研究，並具有下列資格之一：一、現任或曾任教授、副教授、助理教授。二、中央研究院院士、現任或曾任中央研究院研究員、副研究員、助研究員者。三、獲有博士學位，且在學術上著有成就者。四、研究領域屬於稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。第三款、第四款資格的認定基準，由辦理學位授予之各系、所、院務會議(學位學程會議)定之。這項規定跟教育部母法是一致的，因為有些論文走實務面向。

中山大學說明研究生學位考試施行細則。中山大學提供
中山大學說明研究生學位考試施行細則。中山大學提供
高雄市議員李雅靜在中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班進修，101年提出論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬-以兩岸社團合作為例」。圖／台灣基進高雄黨部提供
高雄市議員李雅靜在中山大學公共事務管理研究所碩士在職專班進修，101年提出論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬-以兩岸社團合作為例」。圖／台灣基進高雄黨部提供

中山大學 許崑源 李雅靜

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