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時代力量民調：監院人事案過半民眾不滿意

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
時代力量主席徐永明(左二)、智庫執行長李兆立(右二)、時代力量媒體創意部主任劉仕傑(右一)與台灣北社副理事長曾建元(左一)等，上午公布「振興三倍券、監院人事案、港版國安法」後續效應等政情民意調查結果。記者黃義書／攝影
時代力量主席徐永明(左二)、智庫執行長李兆立(右二)、時代力量媒體創意部主任劉仕傑(右一)與台灣北社副理事長曾建元(左一)等，上午公布「振興三倍券、監院人事案、港版國安法」後續效應等政情民意調查結果。記者黃義書／攝影

時代力量主席徐永明、智庫執行長李兆立、時代力量媒體創意部主任劉仕傑與台灣北社副理事長曾建元等，上午在中央黨部公布「振興三倍券、監院人事案、港版國安法」後續效應等政情民意調查結果。結果發現，國人普遍滿意三倍券的登記領取流程，但振興對象及效益仍有待觀察評估；至於監院人事案的過程，有過半民眾不滿意，對其結果也有疑慮，對後續廢除監察院的改革更是缺乏信心。最後，過半的台灣人因港版國安法，影響前往香港的意願，對該法的實質影響，需要政府加快部署。

針對總統及閣揆滿意度，蔡英文總統滿意度為60.8％，蘇貞昌院長為56.1％，與上個月調查維持平盤；而不滿意度部分較有明顯差距，蔡總統30.1％及蘇院長35.7％，較上個月分別上升5.0％和4.1％。

港版國安法 時代力量 台灣人

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