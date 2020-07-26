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孫大千：綠營政治人物不敢面對論文爭議 到底怕什麼

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千諷刺綠營政治人物不敢面對論文爭議。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千諷刺綠營政治人物不敢面對論文爭議。圖／取自孫大千臉書

政壇論文風波越演越烈，前立委孫大千在臉書批評，民進黨發言人寧願長篇大論地來牽拖國民黨是否有網軍的問題，卻不願意花一點時間來面對黨內重量級政治人物的論文爭議，顯然是一種心虛的表現，到底是在怕什麼。

孫大千表示，論文抄襲嚴重違反學術倫理，原本就是一種零容忍的行為。國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁既然已經公開道歉，並且申請撤銷學位，接下來的是，民進黨是否要用同樣的零容忍標準，來處理黨內政治人物的論文爭議。

孫大千認為民進黨發言人應該回答的幾個問題。第一，論文當中拼字錯誤連篇，論點錯誤不斷，是否代表這篇論文大有問題？難道蔡英文總統不應該站出來為自己的論文說幾句話嗎？第二，「刻意抄襲」和「抄錄不當」的界線究竟在哪裡，難道前副總統陳建仁不應該站出來說清楚嗎？第三，如果90%算是抄襲，那麼，50%、25%算不算是抄襲？難道這些被點名的民進黨籍政治人物不應該站出來解釋嗎。

民進黨 抄襲 孫大千

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