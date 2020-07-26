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國民黨團要成修憲發動機 周一確立廢考監立場

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨周一上午黨團大會將確定黨團對廢考、監等修憲案立場。圖／聯合報系資料照片
國民黨周一上午黨團大會將確定黨團對廢考、監等修憲案立場。圖／聯合報系資料照片

立法院長游錫堃宣示下會期要成立修憲委員會推動修憲，國民黨周一上午黨團大會將確定黨團對廢考、監等修憲案立場，必要時不排除動用表決尋求共識，盼本周提出黨團支持的修憲案版本。黨團人士表示，黨團要國民黨成為修憲發動機。

黨主席江啟臣表示，重點是要建立權責相符的政府體制，現行我國政府體制已淪為大總統制，總統有權無責，五院在民進黨完全執政下，實質上也盡歸總統指揮，這對國家長遠民主發展已經造成傷害。

江啟臣說，只要能建構一個能真正落實分權制衡的民主政府，修憲案中政府體制變革部分，不管是要維持五權，還是要改為三權或六、七權，都不是不能討論。

黨團人士表示，國民黨支持者對廢考、監兩院立場，5月間的民調還是反對多於支持，但經過準監察院長陳菊提名爭議後，7月中民調已經出現反轉，扣除三成未表態，藍營支持者對廢考、監支持比約六比四，其中32%還是非常支持廢除。

黨務人士說，現在對藍營支持者而言，支持廢考、監比例，甚至還高過朝也已有共識的公民權下修至18歲；反而是綠營內部對廢考、監立場，經陳菊案後，已由原本多數支持廢，到現在呈五五波拉鋸。

黨團人士指出，立院下會期將成立修憲委員會，國民黨要先準備好，盼本周就能提出黨團支持的修憲案版本，之後黨中央就可以舉辦修憲論壇再做進一步討論、修整；過程中一定會挨罵，但國民黨應反被動為主動，提一些進步性的憲改方案。

國民黨文傳會主委王育敏則表示，黨團發動修憲尊種黨團自主，但修憲是重大議題，黨中央已經組修憲小組，之後所有議題都要經充分、嚴謹討論後，才會成為國民黨的立場，這些議題都會納為修憲小組中重要議題。

修憲 國民黨 江啟臣

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