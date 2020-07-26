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原就不是三強鼎立 高市長補選藍拚政黨對決催基本盤

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

高雄市長補選投票日倒數20天，國民黨市長候選人李眉蓁因論文抄襲事件重傷形象，催票能力受損。選戰最後關頭，國民黨選戰策略將訴諸政黨對決，要全力催出泛藍基本盤，維持藍營選戰氣勢，徐圖爭取勝選。

黨務人士表示，國民黨已漸進動員包含新北市長侯友宜在內的14位縣市長陸續前往為李眉蓁輔選，昨晚競選總部成立造勢大會，還有現任主席江啟臣、前主席朱立倫、洪秀柱會師相挺，全黨團結全力撐住李競選氣勢。

此外，8月2日當天，國民黨將再次大動員，除38位黨籍立委將盡可能全數南下，以一人一行政區方式，在高雄市38個行政區遍地開花，配合競選總部規劃參加掃街等活動，為李眉蓁全面催票，當天也可望有重量級人士出面為李輔選。

黨務人士分析，這次高雄市長補選原本就不是一場三強鼎立的選舉，在候選人形象都相對模糊下，將是一場兩大黨對決的選戰，在可預期投票率不如一般選舉情形下，全力催出各自基本盤就有爭取勝選機會。

談到李眉蓁論文爭議，藍營地方人士坦言，確實鬆動部分藍營支持者投票意願。不過黨務人士認為，李眉蓁論文爭議短期震盪效應會有，她已經親自道歉並宣布放棄學位，危機已處理大半，應已逐步止血，相信對選舉影響會遞減。

外界傳出，李眉蓁恐因論文爭議，在這次高雄市長補選得票將落居第三。國民黨黨務人事表示，李是國民黨的候選人，國民黨現在還有14席縣市長、38席立委，在高雄也有30幾席市議員，是一股很穩定的政治支持力量，不會選到第三名。

黨務人士說，民進黨全面執政後最大問題是缺乏監督，國民黨身為最大在野黨須承擔起應盡責任，這場選戰當然要上緊發條，穩住基本盤是一定要做的事，只要能把泛藍支持者選票催出來，李眉蓁不是沒機會，也才有助國家長遠民主發展。

國民黨 李眉蓁 高雄市

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