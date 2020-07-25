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李眉蓁成立競選總部 王金平：市長選三次投三號是天意

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長候選人李眉蓁的競選總部設於高市建國一路的國民黨黨部，今晚舉辦競選總部成立大會，會場聚集眾多支持者。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長候選人李眉蓁的競選總部設於高市建國一路的國民黨黨部，今晚舉辦競選總部成立大會，會場聚集眾多支持者。記者徐白櫻／翻攝

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今晚舉辦競選總部成立大會，現場聚集眾多支持者，晚會正式開始前，立法院前院長、榮譽主委王金平先登場，王說，球賽難免會遇上低潮，此時李眉蓁正陷入低潮，需要大家加油鼓勵；高雄在兩年內有三次市長投票，「選三遍就是要讓3號當選」，呼籲支持者要把票投給李眉蓁，他相信李眉蓁一定會當好市長。

李眉蓁競選總部晚會活動6點開始，王金平在國民黨秘書長李乾龍與競選主委林絲娛陪同下登台。王金平說，每場球賽會有球隊陷入低潮的時候，此時需要大家的加油與支持，現在李眉蓁就是陷入低潮，期待大家為她加油與鼓勵，這樣她才能「攏免驚，向前走」。

王說，做人不能落井下石，雪中送炭才能見真情，李眉蓁是勇敢、單純、聰明、肯學、肯付出的現代女性，她已做好市政規劃，也是最好的市長人選。兩年來，市民投了三次市長選票，第一次是2018年市長選舉、第二次是六月罷免投票，現在是第三次，李眉蓁登記第三號，「我想這是天意，選三次讓第三號當選」， 所以希望各位鄉親共同來當助選員，集氣給她順利當選。

高雄市長候選人李眉蓁今晚舉辦競選總部成立大會，王金平（中）以球隊陷入低潮當比喻，此時李眉蓁正需要支持者的加油。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長候選人李眉蓁今晚舉辦競選總部成立大會，王金平（中）以球隊陷入低潮當比喻，此時李眉蓁正需要支持者的加油。記者徐白櫻／翻攝

李眉蓁 王金平 投票

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