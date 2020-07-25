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論文爭議 陳佩琪：驗證選舉時媒體側翼名嘴網軍之重要

聯合報 / 楊正海／台北即時報導
陳佩琪在臉書表示，有人喜歡酸柯文哲準備要選總統一事，通常也會順便把她罵進去。 本報資料照
陳佩琪在臉書表示，有人喜歡酸柯文哲準備要選總統一事，通常也會順便把她罵進去。 本報資料照

台北市長柯文哲的太太陳佩琪今在臉書表示，有人喜歡酸柯文哲準備要選總統一事，通常也會順便把她罵進去，其實不必如此啦，因為她心裡很清楚，再怎麼選，也選不贏XX黨的啦。

陳佩琪說，不久前，柯曾讚美她說臉書某段寫的太好了：「妳說選舉要贏，要有東廠、網軍，還有前瞻，還有…還有那個什麼…什麼的，記不起來了。」「甭記這麼多啦， 就是你教我的，沒黨產不打緊，就都用國家資源去打選戰就好了， 記那麼多幹嘛 ，好好排出時間去上課拿學分要緊啦！」

陳佩琪說，先生大概也不敢違逆她的意思，想說現在賺錢輸人， 以後搞不好要靠我養，也不好跟我大小聲。

陳佩琪說，最近碩博士論文議題很夯， 驗證了選舉時媒體、側翼、名嘴、網軍之重要，面臨類似質疑，當媒體、名嘴、網軍九成在檢討對手，而不檢討自己，其實壓根一點壓力也沒有，甚至利用側翼在某個網站隨便寫上幾句不知出處的聲明，而國內唾手可及的文件，靠權勢來個封存30年，這種選舉法誰也贏不了他們。

圖/取自陳佩琪臉書。
圖/取自陳佩琪臉書。

陳佩琪 柯文哲

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