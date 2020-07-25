論文爭議 陳佩琪：驗證選舉時媒體側翼名嘴網軍之重要

台北市長柯文哲的太太陳佩琪今在臉書表示，有人喜歡酸柯文哲準備要選總統一事，通常也會順便把她罵進去，其實不必如此啦，因為她心裡很清楚，再怎麼選，也選不贏XX黨的啦。

陳佩琪說，不久前，柯曾讚美她說臉書某段寫的太好了：「妳說選舉要贏，要有東廠、網軍，還有前瞻，還有…還有那個什麼…什麼的，記不起來了。」「甭記這麼多啦， 就是你教我的，沒黨產不打緊，就都用國家資源去打選戰就好了， 記那麼多幹嘛 ，好好排出時間去上課拿學分要緊啦！」

陳佩琪說，先生大概也不敢違逆她的意思，想說現在賺錢輸人， 以後搞不好要靠我養，也不好跟我大小聲。